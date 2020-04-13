أبوظبي 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تعود لجنسيات مختلفة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، حيث اكتشفت الحالات الجديدة من خلال توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وفحص المخالطين لإصابات أعلن عنها سابقًا، وبذلك يبلغ مجموع عدد الحالات التي شُخصت في الدولة 4521 حالة.وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم عن ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 852 حالة بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، كما أعلنت عن وفاة 3 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 25 حالة.// انتهى //22:56ت م0212