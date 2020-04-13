عام / الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
الاثنين 1441/8/20 هـ الموافق 2020/04/13 م واس
الرياض 20 شعبان 1441هـ الموافق 13 أبريل 2020م واس
صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود ، وقد وري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ في الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
// انتهى //
23:09ت م
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