الرياض 20 شعبان 1441هـ الموافق 13 أبريل 2020م واسصدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود ، وقد وري جثمانها الثرى اليوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ في الرياض.تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.// انتهى //23:09ت م0213