عرعر 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسقامت أمانة منطقة الحدود الشمالية بتعقيم المركبات القادمة لمدينة عرعر, بالإضافة لفحص درجة حرارة قائدها, وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.من جانبها نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 984 جولة رقابية و789 جولة إصحاح بيئي، وتطهير 1585 موقعاً باستخدام 1101 لتر من المطهرات و 1039 لتراً من المبيدات يتابعها 95 مراقباً، كما تفقدت الفرق الميدانية 4451 منشأة تجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //23:15ت م0214