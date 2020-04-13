أبوظبي 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس جمهورية أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي.وجرى خلال الاتصال بحث مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود على مستوى العالم لاحتواء تداعياته.// انتهى //23:16ت م0215