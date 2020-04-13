محايل 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 أبريل 2020 م واستفقد محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم نقطة الفحص البصري بمدخل المحافظة لفحص القادمين والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية المعنية، وإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بنصب نقاط فرز بصري بمداخل المنطقة، لتعزيز الوقاية الاحترازية والتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.وعززت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بنقطة الفحص البصري في مدخل محافظة المجاردة إجراءاتها الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي، ولتوعية المسافرين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا, إلى جانب إجراء الفحص البصري للمسافرين القادمين للمنطقة عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقيم الحالات وفرزها.// انتهى //23:16ت م0216