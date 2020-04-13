وادي الدواسر 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واستفقد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود مساء اليوم عدداً من نقاط الضبط الأمني المنتشرة في الميادين والشوارع الرئيسة بالمحافظة، المشاركة في تنفيذ أمر منع التجول بالمحافظة والمراكز التابعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.والتقى المسعود بمنسوبي الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية القائمين على تنفيذ أمر منع التجول بالمحافظة, مثنياً على الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية وتضحياتهم لخدمة الدين والمليك والوطن، وحرصهم بالمحافظة على أمن وسلامة وصحة المجتمع، بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية المشاركة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من القيادة الرشيدة التي تجسد حرصها على سلامة المواطن والمقيم .ودعا المحافظ الجميع إلى الاستمرار بالتقييد بالتعليمات والتوجيهات تجاه منع التجول والبقاء في المنازل وقت ساعات المنع، وعدم الخروج في الأوقات العادية إلا للضرورة القصوى ووفق الأنظمة المتبعة بما يضمن الحد من انتشار فيروس كورونا، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه .// انتهى //23:17ت م0217