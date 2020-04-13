ينبع 20 شعبان 1441هـ الموافق 13 إبريل 20 20 م واسأطلقت إدارة تعليم ينبع ممثلة في قسم نشاط الطالبات (١٥) فعالية تتضمن مسابقات وأنشطة فنية ودورات تدريبية تحت شعار "نفذ التعليمات واستمتع بالفعاليات", استهدفت طالبات التعليم العام والتربية الخاصة, وذلك امتداداً لجسور التواصل مع الطالبات في ظل الالتزام بالبقاء في المنازل لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والسعي لاستغلال أوقاتهن بالأنشطة التعليمية والترفيهية والتقنية.وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بتعليم ينبع نعيمة العلوني أن مبادرة "نفذ التعليمات واستمتع بالفعاليات" تأتي من منطلق المسؤولية اتجاه الطالبات والإيمان بدور الأنشطة في تشكيل شخصية الطالبة وصقل المواهب و تنمية الميول ، في ظل الوضع الراهن مع جائحة فيروس كورونا، والذي يضع حياة الأسرة والمجتمع في نمط جديد بالمكوث الطويل في المنزل، ويتطلب تكيفًا للبقاء من خلال صناعة حياة مفعمة بالدفء ثرية بكل نافع و مفيد كالقراءة والبحث والاطلاع، أو الرسم والكتابة والألعاب والورش وغيرها .وأبانت العلوني أن المبادرة اشتملت على فعاليات مختلفة، أولها أنشطة تعليمية منزلية، وهي برامج وأنشطة تُمارس داخل المنزل وتهتم بالمتعلم وتعنى بما يبذله من جهد عقلي أو بدني، لإثراء الخبرة وإكسابه مهارات تخدم مطالب النمو البدني والذهني، وتنفذ تحت إشراف الأسرة, وثانيها مسابقات تعليمية تربوية ,تعمل على تحقيق تنمية شاملة لشخصية الطالبة من الناحية المعرفية أو الوجدانية أو السلوكية، وتتيح لها ممارسة بعض المهارات وظيفياً، ومن خلالها تتعرف على ذاتها وميولها وتنمي مواهبها. وثالثها عدد من الدورات التدريبية عن بُعد، والتي تقدم عن طريق منصات مباشرة من قبل مختصات وخبيرات في عدة مجالات علمية وتقنية ورياضية، وفنية واجتماعية وثقافية.// انتهى //23:27ت م0219