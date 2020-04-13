عام / مدني العارضة يدشن حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا "
الاثنين 1441/8/20 هـ الموافق 2020/04/13 م واس
العارضة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واس
نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة العارضة اليوم، حملة تحت شعار "سلامتك بمنزلك غايتنا" وذلك بمختلف شوارع المحافظة .
ووزعت دوريات السلامة خلال الحملة المنشورات التعريفية والتوعوية عن"السلامة المنزلية" على الجميع، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية عن الحملة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظة وعدد من الصحف .
وتهدف الحملة لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين شرائح المجتمع، والتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل، وتوخي الحذر من الأخطار خلال فترة الحجر المنزلي.
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23:44ت م
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