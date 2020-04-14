الباحة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, جهود أبطال الصحة العاملين في جميع المنشآت الصحية بالمنطقة, ومشيداً بالجهود والاحترازات التي نفذتها صحة الباحة للحد من انتشار فيروس كورونا التي يُلمس أثرها على أرض الواقع، وأثمرت ولله الحمد عدم تسجيل أي حالة في الباحة منذ فترة.وقال سموه في تصريح صحفي عقب زيارته اليوم لمبنى المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, كل تفكيرهما هو تحقيق سلامة وصحة الإنسان على أرض المملكة"، مقدماً سموه الشكر لجميع المواطنين والمقيمين على التزامهم ووعيهم بالتوجهات الصادرة من الجهات المعنية تجاه هذه الجائحة.وتجول سمو أمير منطقة الباحة في أقسام وإدارت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة, التي شملت إدارة تجربة المريض, والطب العلاجي, والصحة العامة, بالإضافة إلى إدارة التمريض والجودة, وإدارة المشاريع, والتواصل والعلاقات العامة والتوعية، مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير صحة الباحة فهد بن عبدالله المجماج عن عمل تلك الأقسام والإدارات وما تقوم به من خدمات وجهود خصوصاً في هذه الفترة للحد من إنتشار فيروس كورونا وما تقوم به من جهود لخدمة المرضى والمراجعين.بعد ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً عن استعدادات مستشفى الملك فهد بالباحة لاستقبال الحالات المصابة بمرضى كورونا المستجد, والممرات الخاصة لتحركات المرضى.وفي ختام الزيارة وجه الأمير حسام بن سعود عبر جهاز اللاسلكي رسالة إلى منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة قائلاً: "شكراً لكل جهد تقدمونه لخدمة هذا الوطن الأبي المعطاء، كنتم وما زلتم خير مثال للتضحيات والتفاني في تقديم أفضل خدمة صحية ممكنة، تخطيتم الصعاب وقدمتم التضحيات فأنتم خط دفاعنا الأول للمحافظة على أمننا الصحي، عملتم بجد وإخلاص على مدار الساعة من أجل وطن سليم, شكراً باسمي شخصياً ونيابة عن أهالي منطقة الباحة, متمنياً لكم التوفيق ومواصلة الجد والعطاء لخدمة هذا الوطن وأهله ومن يعيش على ترابه، ودعواتنا الصادقة لجنودنا المرابطين بالنصر والعز والتمكين ولوطننا الرفعة والنماء".رافق أمير منطقة الباحة خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري, ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي.// انتهى //00:19ت م0229