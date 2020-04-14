جدة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأوضح نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن الهيئة أصدرت من خلال مركز جدة الإقليمي للاتصالات والإدارة العامة للتحاليل والتوقعات ما يقارب (23) مليون معلومة أرصادية خلال شهر مارس الماضي، تتعلق بمختلف الظواهر الجوية وخدمات الملاحة الجوية، بما في ذلك الطائرات العابرة لأجواء المملكة والمجال الجوي العالمي والتي تقدم خدمات إنسانية.وبين غلام أن المجموع الكلي للرسائل الصادرة من مركز جدة الإقليمي للاتصالات بلغت (21742816) رسالة، فيما بلغ المجموع الكلي للرسائل الواردة (1816747) رسالة خلال نفس الفترة، توزعت ما بين نشرات أرصادية ساعية ونشرات توقعات جوية لفترات مختلفة ونشرات لطبقات الجو العليا، وخدمات ملاحة جوية للرحلات الخاصة بالظروف الإنسانية على النطاق العالمي.وأفاد أن عدد المخرجات من نظام الإنذار المبكر بلغت (450) مخرجاً توزعت ما بين تنبيه وتنبيه متقدم وتحذيرات لظواهر جوية مختلفة، فيما بلغت عدد حالات الظواهر الجوية (2058) حالة جوية، تنوعت ما بين عواصف رعدية ممطرة وأمطار ورذاذ وضباب وأتربة مثارة وعواصف رملية وعوالق وعواصف ترابية.وأكد أن الهيئة ستستمر في تقديم أعمالها الأرصادية والبيئية من خلال جمع البيانات الخاصة بالتوقعات من أجهزة الرصد، وإصدار توقعات الطقس ودرجات الحرارة على مدن المملكة، والتوقعات الخاصة بالملاحة الجوية، والقطاعات الحكومية، وإصدار التحذيرات من الظواهر الجوية المؤثرة على سلامة الطيران والملاحة البحرية.وستستمر من خلال مهام المركز الإقليمي للاتصالات بجدة بتحديث النشرات الأرصادية ومراقبة الدول التابعة للإقليم وإعداد التقارير والجداول الإحصائية وتبادل المعلومات الأرصادية مع دول الإقليم ومركز فيينا الدولي للمعلومات.// انتهى //00:20ت م0230