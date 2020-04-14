جيزان 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسبدأت اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي التي يشرف عليها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان أعمال مبادرات الدعم المجتمعي، التي تهدف إلى مساعدة الأسر المسجلة لديها بمختلف محافظات منطقة جازان، من المواطنين والمقيمين، لاسيما المتأثر اقتصادياً منهم جرّاء الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي رئيس اللجنة الفرعية للدعم المجتمعي بالمنطقة أن اللجنة تسعى من خلال عددٍ من المبادرات إلى مساعدة الفئات الأشد تضرراً من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وضمان استقرار أحوالهم وتوفير العيش الكريم لهم ودعمهم ومساندتهم في تخطي هذه الأزمة.وبين أنه جرى خلال الأيام الماضية عقد عدد من الاجتماعات بكافة الأعضاء ، والعمل على التحضير لتنفيذ المبادرات التي تستهدف المواطنين والمقيمين من المتضررين من القرارات الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن جميع الجمعيات ولجان التنمية بالمنطقة جندت كل إمكاناتها لدعم هذه المبادرات إضافة إلى المبادرات التي تنفذها حاليا الجمعيات واللجان والتي استفاد منها 49666 مستفيدًا ومستفيدة وبقيمة إجمالية بلغت 3,192,360 ريالًا نفذت من خلال العاملين في القطاع وقرابة 4000 متطوع.وأكد القنفذي أن اللجنة تواصل أعمالها من خلال العديد من الفرق الميدانية العاملة لتنفيذ جملة من المبادرات الاجتماعية بكافة محافظات المنطقة.// انتهى //00:22ت م0231