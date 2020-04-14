جدة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسفعلت أمانة جدة ممثلة بإدارة المسالخ وأسواق النفع العام تطبيق المتجر الإلكتروني ( المدرج للذبائح ) للهواتف الذكية لتسهيل البيع وتقديم خدمات التوصيل للذبائح من الأغنام للمستهلك من المسلخ الرئيس .وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن تفعيل التطبيق يأتي استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين لمنع تفشي مرض فيروس كورونا ولسد احتياجات المستهلك من الذبائح خلال فترة الحظر وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.// انتهى //00:22ت م0232