الرياض 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسقدّم مدير التعليم في الاتحاد الأسترالي لكرة القدم شوان دوقلوس محاضرة للمدربين الوطنيين ضمن برنامج التعليم المستمر "عن بعد" والذي تقيمه اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.وأقيمت المحاضرة تحت إشراف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومدير التعليم بالاتحاد يحيى الشريف، وبمشاركة 303 من المدربين والمهتمين بالشأن الفني.وتطرق شوان خلال المحاضرة إلى الاتجاهات الخططية الحديثة في الهجوم والدفاع والاتجاهات الحديثة في التدريب البدني واتجاهات التدريب بشكل عام والاتجاهات الحديثة في تدريب الفئات السنية.وبعد المحاضرة بدأ مدير التعليم في الاتحاد الأسترالي النقاش والحوار مع المدربين حيث استقبل أسئلتهم المتعقلة بجوانب الاتجاهات الحديثة في تدريب كرة القدم.وفي الختام، قدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره وتقديره، للمحاضر الأسترالي على المحاضرة القيمة ونقل خبراته للمدربين الوطنيين وللدكتور عبدالعزيز الحسن رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود والذي قام بالترجمة الفورية للعربية.ومن المقرر أن تستكمل سلسلة محاضرات التعليم المستمر (عن بعد) الخميس المقبل بمحاضرة لمدرب اللياقة البدنية موريسي سانتانا سيتحدث فيها عن منهجية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم المحترفين في البرازيل.// انتهى //01:09ت م0234