كيغالي 20 شعبان 1441هـ الموافق 13 أبريل 2020 واسأكدت السلطات الصحية الرواندية تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد مرضى "كوفيد 19" في البلاد إلى 126 مريضا.وكان الرئيس الرواندي بول كاغامي قد أعلن خلال زيارته لمركز القيادة الخاص بمكافحة كورونا في البلاد أنه "في الوقت الحالي، يجب أن تبقى الحياة في البلاد معلقة ولكن هناك أمل في عودة الأمور إلى طبيعتها".// انتهى //03:09ت م0237