عام / ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في رواندا إلى 126 إصابة
الثلاثاء 1441/8/21 هـ الموافق 2020/04/14 م واس
كيغالي 20 شعبان 1441هـ الموافق 13 أبريل 2020 واس
أكدت السلطات الصحية الرواندية تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد مرضى "كوفيد 19" في البلاد إلى 126 مريضا.
وكان الرئيس الرواندي بول كاغامي قد أعلن خلال زيارته لمركز القيادة الخاص بمكافحة كورونا في البلاد أنه "في الوقت الحالي، يجب أن تبقى الحياة في البلاد معلقة ولكن هناك أمل في عودة الأمور إلى طبيعتها".
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