المدينة المنورة 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة, وشبه انعدام في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر والعيص ووادي الفرع.وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية مساءً.// انتهى //03:16ت م0238