واشنطن 20 شعبان 1441 هـ الموافق 13 إبريل 2020 م واسقرر صندوق النقد الدولي اليوم منح تخفيف فوري لخدمة الديون لـ25 دولة من الأعضاء، وذلك بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث لدعمها في محاربة جائحة فيروس كورونا.وذكرت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق اليوم على الدفعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد لفترة ستة أشهر مبدئية.وقالت جورجيفا إن الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ حوالي 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان، ويسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليارات دولار.// انتهى //04:01ت م0240