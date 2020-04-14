الرياض 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يوافق على الاستراتيجية الوطنية للسجلات الصحيةد. الربيعة: ولي العهد يتابع مواجهة «كورونا» بدقة«التحالف»: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم خروقات الحوثيينالمفتي: تجوز صلاة الغائب على الميت فرادى في البيوتمساكن العمال والأحياء المكتظة ترفع أعداد كوروناالصحة: التزموا بالتعليمات واتركوا الأرقام254 مواطناً يصلون إلى الرياض قادمين من لندنالديوان الملكي: وفاة والدة فواز بن عبدالله بن عبدالرحمنتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناةقرارات عشوائية وتهاون في الاحترازات الطبية وانعدام التدابير الأوليةكورونا يكشف هشاشة حكومة أردوغانتدمير حوثي ممنهج للمنظومة الصحية اليمنية«الوفاق» تشن هجوماً عنيفاً على صرمان"كوفيد 19" يبرز وجه إسرائيل القبيح// يتبع //06:02ت م0003