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الثلاثاء 1441/8/21 هـ الموافق 2020/04/14 م واس
الرياض 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يوافق على الاستراتيجية الوطنية للسجلات الصحية
د. الربيعة: ولي العهد يتابع مواجهة «كورونا» بدقة
«التحالف»: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم خروقات الحوثيين
المفتي: تجوز صلاة الغائب على الميت فرادى في البيوت
مساكن العمال والأحياء المكتظة ترفع أعداد كورونا
الصحة: التزموا بالتعليمات واتركوا الأرقام
254 مواطناً يصلون إلى الرياض قادمين من لندن
الديوان الملكي: وفاة والدة فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن
تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة
قرارات عشوائية وتهاون في الاحترازات الطبية وانعدام التدابير الأولية
كورونا يكشف هشاشة حكومة أردوغان
تدمير حوثي ممنهج للمنظومة الصحية اليمنية
«الوفاق» تشن هجوماً عنيفاً على صرمان
"كوفيد 19" يبرز وجه إسرائيل القبيح
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