ولنجتون 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسسجلت نيوزيلندا اليوم أعلى حصيلة يومية من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم بسبب المرض.وقال المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد الوفيات في نيوزيلندا جراء الإصابة بالفيروس ارتفع بذلك إلى تسعة أشخاص.وكانت ثلاث من الوفيات الأربع الجديدة على صلة بمنشأة لرعاية المسنين في مدينة كرايستشيرش، فيما كانت الرابعة في مستشفى بالعاصمة ولنجتون.وأوضح بلومفيلد أن بلاده سجلت 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 1366 حالة.// انتهى //06:20ت م0011