هانوي 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسانطلقت اليوم في العاصمة الفيتنامية هانوي، قمة افتراضية خاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حول مكافحة وباء "كوفيد-19"، على شكل مؤتمر عبر الفيديو، لتأكيد التزام دول الرابطة بمكافحة هذه الجائحة، وضمان التنمية المستدامة لدول المنطقة.وترأس رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شيوان فوك بصفته رئيس الآسيان 2020، هذه القمة الافتراضية التي حضرها رؤساء دول و حكومات الدول العشر الأعضاء في الآسيان.ومن المتوقع أن تنصب مناقشات قادة الدول على سبل احتواء ومنع انتشار "كوفيد-19"، ودعم مواطني البلدان المتضررة به، وخاصة تقديم المساعدة القنصلية لمواطني الآسيان الذين يعيشون ويعملون ويدرسون في دول آسيان أخرى أو في بلد ثالث، وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.ومن المنتظر أيضا أن يتبنى القادة بيانا مشتركا حول الاستجابة ل"كوفيد-19"، يؤكدون فيه التزامهم وعزمهم القضاء على مخاطر الجائحة التي تهدد حياة السكان والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لدولهم.// انتهى //07:23ت م0014