سياسي / كوريا الشمالية تطلق صواريخ يشتبه أنها صواريخ كروز قصيرة المدى
الثلاثاء 1441/8/21 هـ الموافق 2020/04/14 م واس
سيئول 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واس
أطلقت كوريا الشمالية اليوم ما يعتقد أنها "صواريخ كروز قصيرة المدى" باتجاه بحر اليابان أو بحر الشرق، وفقًا لما أعلنته هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.
وقال الهيئة في بيان: إن جيش كوريا الجنوبية يراقب الوضع في حين يقوم مسؤولو مخابرات من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بتحليل التفاصيل الأخرى المتعلقة بعملية الإطلاق.
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09:21ت م
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