سيئول 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسأطلقت كوريا الشمالية اليوم ما يعتقد أنها "صواريخ كروز قصيرة المدى" باتجاه بحر اليابان أو بحر الشرق، وفقًا لما أعلنته هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.وقال الهيئة في بيان: إن جيش كوريا الجنوبية يراقب الوضع في حين يقوم مسؤولو مخابرات من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بتحليل التفاصيل الأخرى المتعلقة بعملية الإطلاق.// انتهى //09:21ت م0020