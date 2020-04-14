رام الله 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية خلال مؤتمر صحفي حول آخر الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث أكد على أن الإجراءات التي اتخذت سابقا في إطار مكافحة تفشي الوباء تبقى على حالها في كل المحافظات، مع استمرار السماح بدخول البضائع ما بين المحافظات بسهولة ويسر.وأشارت صحف الثلاثاء إلى تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس في رافات وجنين والخليل، وارتفاع عدد الوفيات بـ "كورونا" إلى 30 وفاة بين أبناء الجالية الفلسطينية في الخارج.وأولت الصحف اهتمامًا بتوجيه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالة إلى عددٍ من المسؤولين الدوليين، حول خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل وباء كورونا، خاصة في ضوء مؤشرات متواترة تُفيد بقيام الاحتلال بتوظيف الأزمة من أجل تحقيق مخططاته بضم أجزاء من الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، وأحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية مواطنين فلسطينيين من الضفة، فيما أصيب ثلاثة آخرون بينهم طفلان بحالات اختناق خلال مواجهات في سلوان بالقدس المحتلة.وأوردت صحف فلسطين ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية حول جائحة كورونا المستجد - " كوفيد19" أن الفيروس أوقع حتى مساء الأحد، 113,312 حالة وفاة في دول العالم، فيما ارتفعت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم لتصل إلى نحو المليون و838 ألف شخص، تعافي منهم نحو 422 ألف مريض.// انتهى //09:59ت م0021