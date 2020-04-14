القاهرة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم ، تأكيد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور أن 85% ممن أصيبوا بفيروس "كورونا" في مصر تم شفاؤهم بدون علاج، وأن معدل الوفيات بسبب الفيروس 6ر7% .وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس عن تسجيل 125 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا"، و5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و164 حالة وفاة.ونوّهت إلى إعلان عدة دول عزمها استئناف نشاطها التجاري والاقتصادي في نطاق محدود لتعويض الخسائر التي لحقت بها، ومن بينها إسبانيا التي سمحت لبعض الشركات التي لا يمكنها العمل عن بُعد بالعودة للعمل، فيما تدرس ألمانيا والهند استئناف النشاط الاقتصادي، وذلك في تحدٍ جديد لوباء "كورونا".وتطرقت إلى تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من استغلال إسرائيل للظرف العالمي الطارئ والمتعلق بمواجهة وباء "كورونا" لتكثيف توسعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وسلّطت الضوء على قرار صندوق النقد الدولي تخفيف ديون 25 دولة عضو بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، وذلك لتمكينها من تركيز مواردها على محاربة جائحة فيروس "كورونا" المُستجد.// انتهى //10:07ت م0023