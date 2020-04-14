تقرير وكالـة الأنبـاء الأردنيـة (بترا) ضمن النشرة السياحية لاتحاد وكالة الأنباء العربية (فانا)عمّان 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واستعد المملكة الأردنية الهاشمية مقصداً جاذبًا لمحبي السياحة والسفر والاكتشاف خصوصًا الجيل الجديد من زوّاره، بفضل ما تجمعه المملكة من مزيج بين المُعاصرة والعراقة، والتنوع في التضاريس والمناخ، والاستقرار الأمني، والتاريخ والتراث الغني، إذ يشتهر شعبها بحسن الضيافة والكرم.ويتميز الأردن بأنه أحد أهم مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط، ووجهة سياحية مميزة ومقصد للسيّاح والزوّار من مختلف أنحاء العالم طوال السنة، وذلك لتمتعه بمنتج سياحي متنوع وفريد.وبلغ دخل القطاع السياحي في الأردن بحسب بيانات البنك المركزي الأردني، 8ر5 مليار دولار مسجلاً ارتفاعًا عن عام 2018م بنسبة 2ر10 %.وشهد الأردن ارتفاعًا في أعداد الزوار خلال العام الماضي بنسبة 9%، ليصل إلى 4ر5 مليون زائر، مقارنة مع 9ر4 مليون زائر في عام 2018م.وكانت المواقع السياحية والأثرية الأكثر استقبالًا للسياح خلال العام الماضي، حيث شهدت مدينة البترا ارتفاعًا غير مسبوق في أعداد الزوار إذ بلغ 135ر1 مليون زائر، فيما وصل عدد زوار جبل نيبو حوالي 670 ألف زائر، وعدد زوار مدينة جرش 475 ألف زائر، ووادي رم 364 ألف زائر، والمغطس 183 ألف زائر، بينما الكرك 49 ألف زائر.ويمتاز الأردن بتنوع المجالات السياحية، منها السياحة الثقافية، والترفيهية، والعلاجية "الاستشفائية"، والمغامرات، والسياحة البيئية، وسياحة المؤتمرات والمعارض، وكذلك المواقع الأثرية الشهيرة، والمحميات الطبيعية.وتزخر الأردن بعشرات المواقع السياحية والأثرية، أشهرها مدينة البترا، التي اختيرت من عجائب الدنيا السبعة ويزورها نحو مليون سائح سنويًا، فهناك البحر الميت الذي يعد أخفض نقطة في العالم عن سطح البحر، وجرش التي تتلاقى فيها حضارات الرومان واليونان والشرق، ووادي رم المعروف بوادي القمر لشبه تضاريسه بتضاريس سطح القمر.وفيما يخص السياحة الصحية والاستشفائية "العلاجية" يعد الأردن من الدول الرائدة في مجال الاستشفاء العلاجي، ويشتهر بموارده الطبيعية العلاجية من المياه المشبعة بالمعادن وشلالات المياه الساخنة والطين البركاني في البحر الميت والحمامات المعدنية الحارة في معين والحمة الأردنية (شمال المملكة) وحمامات عفرا.// يتبع //10:21ت م0025

ويتمتع الأردن بشبكة طبية في كل من القطاع العام والخاص، والعديد من المستشفيات المتميزة والأطباء المميزين، حيث تعد الخدمات الطبية في الأردن من أشهر المستشفيات على مستوى الشرق الأوسط في مختلف الفروع الطبية، وهنالك العديد من المستشفيات المتخصصة التي تعالج السرطان وأمراض القلب والأمراض البصرية والعقم وطب الأسرة علاوة على مجالات التخصص الأخرى كالطب التجميلي وغيره.ولخدمة زوار المملكة القادمين للسياحة الصحية والاستشفائية "العلاجية"، افتتح الأردن مكتبًا للسياحة الصحية والتعافي في مطار الملكة علياء الدولي، وذلك لتسهيل إجراءات قدوم المرضى الراغبين في العلاج بالمملكة.وتسعى الحكومة، ومن خلال المجلس الوطني للسياحة الذي أعيد تشكيله عام 2017م، برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية عدد من الشركاء من القطاع العام والخاص وممثلين عن المجتمعات المحلية والعاملين بالقطاع السياحي من ذوي الخبرة، إلى تقديم خطط متكاملة ومدروسة لتطوير المنتج السياحي في الاردن.ويقوم المجلس بوضع التشريعات ورسم السياسات العامة، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتطوير المواقع السياحية، وكل ما من شأنه تطوير السياحة في الأردن.ويعمل المجلس أيضا على وضع سياسات التعليم والتدريب والتأهيل السياحي، والتوصية بتحديد المواقع السياحية في المملكة، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالسياحة، ووضع أسس ترخيص وتصنيف المهن السياحية، بالإضافة إلى وضع أسس تحديد أسعار الخدمات السياحية بهدف تنشيط السياحة الداخلية ولتمكين المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل للأردنيين أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة العام الماضي، برنامج "أردننا جنة" المدعوم من الوزارة بنسبة 40 % من تكاليف الطعام والشراب والإقامة، والنقل المجّاني عبر حافلات سياحية حديثة.ويوفر البرنامج، الذي بلغ عدد المستفيدين منه بالمرحلة الأولى نحو 80 ألف مواطن، أنماطا سياحية متنوعة ومختلفة، وتجربة سياحية فريدة تتحملها موازنة العائلة الأردنية، ويتضمن زيارات لحوالي 45 وجهة سياحية وأثرية في المملكة، فضلاً عن إمكانية المبيت في مجموعة من الفنادق البيئية والمخيّمات السياحية، بأسعار في متناول العائلة الأردنية.وأطلقت وزارة السياحة نظامًا إلكترونيًا يسمى بالتذكرة الموحدة "Jordan pass" ، الذي يعد الأول عربيًا، وهو عبارة عن موقع إلكتروني متطور ومتخصص، تتاح فيه عملية شراء تذكرة الدخول إلى الأردن بيسر وسهولة من قبل الزوار من جميع أنحاء العالم، حيث جاء لتسهيل حركة دخول الزوار إلى المواقع السياحية، وتوفير المال والوقت والجهد.ويتيح نظام التذكرة الموحدة زيارة العديد من المواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف في المملكة ضمن تذكرة شاملة وبسعر 70 دينارًا ما يعادل 99 دولارًا.وتعد التذكرة الموحدة التي تجاوزت مبيعاتها خلال العام الماضي 247 ألف تذكرة، بطاقة مرور تسمح لحاملها بزيارة أكثر من 40 موقعاً سياحياً وأثريًا داخل المملكة، بما في ذلك زيارة مدينة البترا، وتعفى الأفواج السياحية والأشخاص من جميع الجنسيات من دفع رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة، شرط شراء الزائر التذكرة الموحدة قبل الدخول، وتأكيد إقامته لمدة لا تقل عن ثلاث ليال متتالية.وتتضمن التذكرة ثلاث فئات لتناسب اختيار جميع الزوار حيث تغطي هذه الفئات جميع مناطق الجذب السياحي في المملكة، ويستطيع الزائر اختيار الباقة المفضلة للرحلة التي تناسبه، وذلك من خلال النشرات التعريفية للمناطق السياحية الموجودة على الموقع.// انتهى //10:21ت م0026