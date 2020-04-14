إسلام آباد 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للسيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.وسلطت الضوء على إعلان فريق من العلماء من "جامعة داو لعلوم الصحة" في مدينة كراتشي عن تحقيقهم نجاحاً كبيراً في العلاج الآمن ضد فيروس كورونا من خلال إعداد الجلوبيولين المناعي الوريدي من بلازما دم مرضى تعافوا من الفيروس.واهتمت بتوجيهات المحكمة الدستورية العليا الباكستانية للحكومة بتحسين أدائها وعزل المستشارين غير المؤهلين لتولي مناصب مهمة في الحكومة.وأشارت إلى تفكير الهند وباكستان في استئناف العمل جزئياً في بعض الأنشطة الاقتصادية مع تنامي الكلفة لإجراءات العزل المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا.وتناقلت في الشأن الإقليمي ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بتبادل إطلاق سراح السجناء بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، ودعوتها للطرفين إلى الإسراع في العملية.// انتهى //11:18ت م0033