بريدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واستوزع جمعية طعامي ببريدة 3500 وجبة يومياً لأكثر من 2330 محتاج في أكثر من 30 حياً بمدينة بريدة.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية طعامي عبدالرحمن سليمان الخضير أن الجمعية تستهدف الفئات المحتاجة وللتفاعل مع الأسر وسد احتياجاتها في ظل هذه الظروف، مشيراً إلى أن الوجبات تخضع لعدة مراحل قبل وصولها للمستفيد منها مرحلة التعبئة والتغليف والفرز وحفظها بأواني مخصصة لها، ثم وضعها بالبرادات المخصصة للجمعية ونقلها للمستفيدين بواسطة السيارات المبردة.// انتهى //11:19ت م0034