الخرطوم 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، على إعلان وزارة الصحة السودانية تسجيل حالة وفاة وعشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 29 حالة إصابة وثلاثة وفيات.وعرجت الصحف على قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان فرض حظر التجوال الكامل بولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من السبت القادم.وأبرزت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة وضع حد للقتال وإيجاد حلول دائمة للصراع في ليبيا ، مشيرةً إلى أن السلطات المصرية فتحت معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة استثنائياً لعودة العالقين الفلسطينيين في مصر لمدة أربعة أيام.وتحدثت عن تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونسيف ) من احتمالات تعرض ملايين الأطفال في بعض الدول النامية التي لا يتوفر لديها إمدادات طبية كافية لكارثة بسبب جائحة كورونا.// انتهى //11:22ت م0036