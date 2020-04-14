بروكسل 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسدعت الحكومة المالطية الاتحاد الأوروبي إلى القيام بتحرك جديد تجاه ليبيا لوقف المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الأراضي الأوروبية.وكتب وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو ووزير الشؤون الداخلية بايرون كاميليري في رسالة للممثل الممثل الأعلى الأوروبي جوزيب بوريل أن على الاتحاد الأوروبي أن يدعم خفر السواحل الليبي في تعزيز السيطرة على حدوده ، ويضمن بشكل ملموس أن تمثل ليبيا ميناء آمنًا لإنزال المهاجرين.كما تطلب مالطا من الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة إنسانية فورية في ليبيا كتوفير الغذاء والأدوية ومعدات الرعاية الصحية.// انتهى //11:30ت م0040