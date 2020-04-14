الباحة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة أمس، عن إطلاق مبادرة "حقيبة السلامة المنزلية", وذلك ضمن حملة سلامتك بمنزلك غايتنا.وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن الحملة تأتي بالتعاون مع مؤسسات بيع أجهزة السلامة بالمنطقة، وهي عبارة عن تجهيز حقيبة السلامة المنزلية, والتي تحتوي على تجهيزات الوقائية الأولية بالمنزل وبأسعار رمزية, مشيراً إلى أن مؤسسات بيع تجهيزات السلامة، تقوم بإيصال الحقيبة إلى المنازل مجاناً.// انتهى //11:30ت م0041