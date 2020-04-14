تونس 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على آخر المعطيات لفيروس كورونا في تونس الذي أصاب 726 شخصًا وأودى بحياة 34 آخرين، مشيرةً في السياق إلى اجتماع مجلس وزاري مصغر برئاسة رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ، جرى خلاله بحث كل السيناريوهات المستقبلية لتطور الوضع الوبائي في البلاد.وكتبت عن ارتفاع حدة المعارك بین طرفي النزاع في ليبيا من جديد بالمناطق الغربیة اللیبیة، مما حدا بتونس أن وضعت الوحدات الأمنية والعسكرية المتمركزة بالشريط الحدودي بین البلدين على أعلى درجات التأهب للتصدي لأي طارئ قد يحدث ويمس من سلامة ووحدة الأراضي التونسیة.وأخبرت صحف الثلاثاء عن بدء إسبانيا - إحدى أكثر الدول تضررًا بفيروس كورونا - تخفيف إجراءات الإغلاق العام الصارمة التي أبقت الناس في المنازل لأكثر من شهر، وعطلت النشاط الاقتصادي، حيث سمحت لبعض القطاعات باستئناف للعمل.ونشرت فحوى المؤتمر الصحفي للناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم الذي أعلن خلاله ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 272 حالةً في الأراضي الفلسطينية.ورصدت صحف تونس تصريحات أطلقها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهنوم غيبريسيوس الذي أكد فيها أن الفيروس ينتشر سريعًا ويتراجع بشكل بطئ ، وبذلك يجب تفادي الاستعجال في رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة.// انتهى //11:48ت م0045