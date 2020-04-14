نجران 21 شعبان 1441هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واساختتمت عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة نجران أمس، أربع دورات تدريبية لطلاب وطالبات الانتساب بالجامعة عبر الفصول الافتراضية بعنوان "الاختبارات الإلكترونية على نظام البلاك بورد".وتناولت الدورات التي هدفت لتعزيز مهارات الطلاب في التعامل مع الاختبارات الإلكترونية عبر نظام "البلاك بورد"، عدة محاور تمثلت في كيفية الدخول إلى نظام "البلاك بورد"، وتحديث البريد الإلكتروني، وكيفية تغيير لغة واجهة المستخدم في النظام، والوصول إلى الاختبارات، إضافة إلى التعرف على طريقة حل الاختبارات على النظام، وكيفية تحميل تطبيق "بلاك بورد" للجوال وتلقي الإشعارات.//انتهى//11:48ت م0046