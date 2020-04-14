الباحة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأطلقت جمعية إكرام المسنين أمس, مبادرة " ابق في بيتك .. نحن بجانبك ", والتي تهدف إلى شراء وتوصيل سلة غذائية ومستلزمات طبية لمن لا عائل له من المسنين من الجنسين, وذلك ضمن مبادراتها المستمرة في خدمة كبار السن بالمنطقة.وأوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعيد المرطان، أن الجمعية مستمرة في متابعة كافة الحالات التي تردها وتوفير كافة احتياجاتهم, منوهاً بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية التي لا تألوا جهدا في رعاية المواطن والمقيم.وأكد الدكتور المرطان على ضرورة دعم مثل هذه البرامج فهناك أحباب لنا يحتاجون وقوفكم إلى جانبهم لتوفير كافة احتياجاتهم, وستتكفل الجمعية بتوصيل المستلزمات اليهم.// انتهى //11:49ت م0047