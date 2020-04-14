الجزائر 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 ابريل 2020م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على تأكيدات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للكوادر الطبية ثقة الجزائريين في كفاءتهم وقدرتهم على مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.وأبرزت نفي الرئاسة الجزائرية أمس الأخبار التي راجت مؤخرا حول تسريب محتوى مسودة الدستور الجديد للبلاد في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها نسخة مزورة.وواصلت صحف الثلاثاء رصد مستجدات وباء "كوفيد – 19" في العالم وفي الجزائر، مشيرة في هذا الصدد إلى وصول عدد الإصابات الإجمالي إلى 1983 مع تسجيل 313 وفاة وتعافي 601 شخص.// انتهى //13:14ت م0067