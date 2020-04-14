بريدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسصادرت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية أكثر من طن ونصف من العسل غير صالح للاستهلاك، بعد أن تم رصد عمالة وافدة تقوم بتعبئته من مصادر مجهولة داخل شقة سكنية بمدينة بريدة.وأوضحت أمانة المنطقة أنه على الفور تم مصادرة كامل الكمية بمشاركة فرع وزارة التجارة بالمنطقة، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المستفيدين للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات بلدية عبر الاتصال بالرقم 940 على مدار الساعة.// انتهى //13:19ت م0069