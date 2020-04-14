حائل 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأطلق مجلس شباب منطقة حائل بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أمس، برنامج "سلة الخير" بمبلغ 100 ألف ريال.وأوضح أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي، أنه تم ايداع المبلغ بحساب الجمعية الخيرية بحائل لتوزيع السلال الغدائية ‏على الأسر المحتاجة في ظل هذه الظروف لسد احتياجها وتقديم الدعم لهم لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا .وبينً الرويضي البرنامج بين المجلس والمؤسسة ‏يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير ‏فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، مؤكداً أن مشروع سلة الخير تهدف إلى تعزيز روح الترابط والتكافل بين أفراد المجتمع.// انتهى //13:22ت م0072