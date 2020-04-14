بغداد 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسحذرت خلية الأزمة النيابية العراقية من مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد في مناطق شرق العاصمة بغداد.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مسؤول بالخلية تحذيره من احتمال زيادة عدد الإصابات بالفيروس بمناطق الرصافة ومناطق شرق القناة في بغداد التي تسكنها غالبية من ذوي الدخل المتوسط والضعيف وتعرف بضعف الخدمات البلدية وبمساكن صغيرة المساحة، فضلًا عن عدم التزام سكان هذه المناطق بحظر التجوال.ورأى بأن العراق ما زال في دائرة الخطر في ما يتعلق باحتمال انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى قلة أجهزة الفحص للمشتبه بإصابتهم أو المصابين بالفيروس، فضلًا عن شح الأماكن المخصصة لحجر الصحي بمنطقة الرصافة شرق بغداد مما يحول دون قيام الفرق الطبية بعمليات المسح الوبائي الضرورية.وذكر أن العراق أعد خطة طوارئ لمواجهة هذه الأزمة أمدها ثلاثة أشهر للسيطرة على انتشار الفيروس.// انتهى //13:54ت م0087