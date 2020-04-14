رياضي / الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمدد قرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات
الثلاثاء 1441/8/21 هـ الموافق 2020/04/14 م واس
الرياض 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واس
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمديد تأجيل منافساته المقررة في شهري مايو ويونيو 2020 حتى إشعار آخر ، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال الاتحاد الآسيوي في بيانه اليوم " بعد التدابير الوقائية وحظر السفر الذي فرضته عدة حكومات ، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل كافة مبارياته ومسابقاته المقررة في مايو ويونيو حتى إشعار آخر ، مع الاستمرار في المشاورات والمناقشات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بخصوص مسابقات الأندية ، وسوف يقوم بدراسة مجموعة من الخيارات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 وكأس الاتحاد الآسيوي 2020".
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14:11ت م
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