الرياض 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمديد تأجيل منافساته المقررة في شهري مايو ويونيو 2020 حتى إشعار آخر ، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال الاتحاد الآسيوي في بيانه اليوم " بعد التدابير الوقائية وحظر السفر الذي فرضته عدة حكومات ، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل كافة مبارياته ومسابقاته المقررة في مايو ويونيو حتى إشعار آخر ، مع الاستمرار في المشاورات والمناقشات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بخصوص مسابقات الأندية ، وسوف يقوم بدراسة مجموعة من الخيارات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 وكأس الاتحاد الآسيوي 2020".// انتهى //14:11ت م0089