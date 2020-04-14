بيشة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسنفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة جولة مسحا ميدانيا صحيا ووقائيا على المجمعات السكنية للعمالة، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19،.وأوضح رئيس مركز القيادة والتحكم مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة أن الحملة الوقائية استهدفت 12600 عامل في بعض المواقع للتجمعات السكنية للعمالة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي للتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية المتخذة في سكن العمالة والتوعية الصحية لهم .وقد تم إجراء الفحص البصري لهم للتأكد من عدم وجود أى أعراض، وأيضا تم تعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم توزيع كتيبات بجميع اللغات إضافة إلى اللغة العربية .وشددت صحة بيشة على أهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية في مواقع التجمعات ومقرات سكن العمالة لضمان عدم انتشار هذه الجائحة.// انتهى //14:25ت م0090