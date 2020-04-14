بريدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسحصلت جامعة القصيم، ممثلة في النادي السيبراني، على المركز الثاني كأكثر الجامعات تفاعلاً من بين قرابة ٣٥ جامعة حكومية وأهلية بحسب نقاط طلابها المشاركين في التحدي الأكبر بين الجامعات في مجال الأمن السيبراني في ‫مسابقة "التقط العلم" التي أقامها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك بناءً على مجموع النقاط التي حصل عليها المشاركون من طلبة الجامعة، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة المشاركين في التحدي من الجامعة ١٠٧ طلاب تم توزيعهم على ٢٥ فريقاً.كما حصل فريق (Attckers) التابع للجامعة، والمكون من خمسة أفراد من طلبة الجامعة على واحد من المراكز العشرة الأولى من بين ٤٨٠ فريقاً مُشاركًا في تحدي "التقط العلم" وهو آخر الأنشطة التي أطلقها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ممثلاً بمبادرة سايبرهب (CyberHub)، وقد تم تشكيل الفريق بحيث يضم عدداً من الطلبة من كليتي الحاسب والمجتمع.ويشارك النادي السيبراني في الجامعة الذي جرى إنشاؤه في أواخر عام ٢٠١٩ م، بالتعاون بين الحاسب وعمادة شؤون الطلاب، في المسابقة بإشراف وكلية كلية الحاسب كممثلة لمبادرة سايبر هَب في جامعة القصيم الدكتورة ندى الرحيلي ، حيث تُعد إحدى مبادرات الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وقد جرى إطلاقها مؤخراً بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك لدعم الأندية الطلابية في مجال الأمن السيبراني، والتي تهدف إلى الارتقاء بالطاقات الوطنية الشابة في مجال الأمن السيبراني ومواءمة مخرجات الجامعات السعودية مع متطلبات سوق العمل الحالي.// انتهى //15:00ت م0092