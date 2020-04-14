الجبيل 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واستنفذ أمانة المنطقة الشرقية حاليا عددًا من المشاريع الخدمية في محافظة الجبيل ، والتي تشمل الصيانة الشاملة لسفلتة الحفريات الموجودة داخل الأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية ، وإعادة تأهيل الأرصفة بالشوارع بالطلاء، وإصلاح التشققات الناتجة عن هطول الأمطار وإعادة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسة، والتي تأتي استمرارا لجهود الأمانة في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسة وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة .وأوضحت الأمانة أن كمية الإسفلت التي استخدمت في إصلاح هذه الحفر بلغت حوالي 15 طن من الإسفلت ، مضيفةً ان تلك الأعمال شملت شارع الملك فيصل الغربي وشارع الملك فهد وشارع الأمير محمد بن فهد وشارع الخليفة أبو بكر الصديق، وشارع الملك خالد، وذلك سعياً لإعادة جمال وشكل الشوارع في أنحاء المحافظة.وأكدت أن العمل لا يزال جاريا لتنفيذ المشاريع الخدمية داخل المحافظة وما يتبع لها من مرافق داخلية وخارجية ، مبينةً أن مشاريع الصيانة ستعالج كافة الملاحظات التي رصدت من خلال التقارير الميدانية.ودعت المواطنين والمقيمين بمحافظة الجبيل إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية، والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوي على مدار اليوم من خلال 940 .// انتهى //15:03ت م0093