بريدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسافتتحت أمانة منطقة القصيم سوقًا مؤقتًا للخضار والفواكه شمال مدينة بريدة؛ بهدف توفير خيارات إضافية أمام المتسوقين ولتقليل الضغط على سوق المدينة المركزي.وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم اختيار موقع السوق الجديد ليلبي حاجة شريحة واسعة من المستفيدين شمال مدينة بريدة، مشيرًا إلى أن الأمانة تتابع بشكل مكثف انطلاقة الأعمال بالسوق الجديد وتوفير جميع التجهيزات التي يحتاجها البائع والمتسوق.مما يذكر أن السوق المؤقت الجديد يقع شمال مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، وتعمل أمانة منطقة القصيم على تجهيز موقع آخر لتنفيذ سوق دائم للخضار والفواكة شمال مدينة بريدة.// انتهى //15:36ت م0111