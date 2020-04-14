بيشة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسواصلت نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل كلاً من محافظة بيشة ومحافظة تثليث ومحافظة بلقرن ومحافظة الأمواه والتي تتكون من تسعة نقاط "وتعتبر هذه النقاط المخصصة للفرز" أعمالها بالكشف على القادمين للمنطقة عبر مداخلها البرية الموصلة بين منطقة عسير والمناطق الأخرى، وذلك استمرارا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وتقوم "صحة بيشة" بالتعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق الفحص على القادمين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى وتحويل الحالات المشتبهة بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس كورونا الجديد – كوفيد 19 - وقد تم فحص جميع القادمين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها حتى تاريخ يوم الثلاثاء الموافق 1441/8/20هـ حيث بلغ عددهم ( 77239) شخص وذلك للتأكد من سلامتهم قُبيل دخولهم للمنطقة .‏// انتهى //15:40ت م0113