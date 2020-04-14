السيح 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسرأس محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، اجتماعاً طارئاً، بحضور مسؤولي الجهات والقطاعات المختصة، وبمشاركة رئيس مجلس غرفة الخرج عماش السبيعي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في مدن ومراكز وقرى الخرج.وجرى خلال الاجتماع استعراض تقارير اللجان الميدانية التي أوضحت تكدس العمالة في مساكنهم في بعض أحياء مدينة السيح وفي بعض مراكز وقرى المحافظة والذي لا يتوافق مع الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا.كما جرى طرح العديد من الرؤى وإقرار آليات للشروع في تخفيف تكدس العمالة من خلال إيواءهم في المباني المدرسية والتأكيد على أهمية تعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة في تعجيل التنفيذ وتعزيز امكانيات اللجان والعناية بتطبيق الاجراءات الاحترازية وفق الدليل الإرشادي.وأكدو أهمية التزام الجميع من مواطنين ومقيمين بالتوجيهات الصادرة من مقام وزارة الداخلية في البقاء في المنازل وسرعة الابلاغ عن أي حالة اشتباه بهذا المرض وذلك من خلال الاتصال على الرقم 937.فيما شدد محافظ الخرج على أهمية دور الجهات الحكومية في إنجاح العمل من خلال العمل التكاملي بروح الفريق الواحد والتنسيق المتواصل بما يسهم في سرعة إنجاز المهام.// انتهى //15:43ت م0114