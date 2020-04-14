حفر الباطن 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 أبريل 2020 م واسعقد مجلس جامعة حفر الباطن أمس اجتماعه الرابع عن بُعد برئاسة معالي مدير الجامعة رئيس المجلس الدكتور محمد بن عبدالله القحطاني، ومشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء مجلس الجامعة من وكلاء وعمداء وعميدات الكليات.وفي بداية الاجتماع بارك معالي مدير الجامعة لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور الحسين بن جابر الزهراني، ولوكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن عتيق العنزي، بمناسبة تعيينهم بالجامعة.بعد ذلك استعرض المجلس الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس، وناقش المجلس العديد من الموضوعات المهمة واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات التي من شأنها العمل على تحسين جودة العملية التعليمية بكفاءة عالية بجميع قطاعات الجامعة، وشملت موضوع ترتيبات التقويم وأعمال الفصل الدراسي وبدائل الاختبارات خلال مدة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا للفصل الدراسي الثاني للعام 1440/ 1441هـ، واتخذ بعض التوصيات في هذا الجانب وفق ما يتناسب مع قرارات وزارة التعليم بتعليق الدراسة، ومن أهم التوصيات استمرار العملية التعليمية عبر نظام البلاك بورد حتى 30 شعبان من الفصل الدراسي الثاني 1441هـ، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستمرار العملية التعليمية دون توقف وفق مختلف الوسائل المتاحة لذلك.وشدد معالي مدير الجامعة في هذا الجانب بشكل كبير على بذل السبل كافة لتهيئة الظروف الملائمة لجميع طلاب وطالبات الجامعة بما ييسر ويسهل عليهم اجتياز هذا الفصل الاستثنائي في ظل هذه الظروف.ثم ناقش المجلس العديد من البرامج الأكاديمية والتعليمية والإجرائية المطروحة التي تسهم في تجويد العملية التعليمية بالجامعة وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، مقدماً شكره للأمين العام لشؤون الجامعات على مشاركته، ولجميع أعضاء المجلس على جهودهم المبذولة لتحقيق أهداف الجامعة وفق رؤية المملكة 2030م.// انتهى//15:44ت م0115