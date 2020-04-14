القاهرة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية، والمستثمرين الأفراد العرب.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6ر6 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 8ر562 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 5 مليارات جنيه، منها 8ر3 مليارات جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 01ر1 %ليسجل 16ر10458 نقطة، كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 85ر1 %مسجلا 91ر1086 نقطة ، وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي ربح نحو 26ر1 % ليغلق عند مستوى 5ر1087 نقطة.// انتهى //15:50ت م0116