القاهرة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسانطلقت اليوم من مطار القاهرة الدولي الرحلة السابعة من رحلات "الجسر الجوي الاستثنائي " للخطوط الجوية العراقية متجهة صوب بغداد وعلى متنها ( 155 ) عراقيا كانوا في مصر، وذلك في إطار جهود العراق لإعادة مواطنيه "العالقين" في الخارج.وأشاد سفير العراق بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي - في بيان له اليوم - بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية، مشيراً إلى أنه يجري التحضير لتسيير رحلة جوية "ثامنة" الخميس المقبل بعد تلقي طلبات الراغبين في العودة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية التي أعدت لهذا الغرض، وتماشياً مع توجهيات الأجهزة الصحية المصرية المختصة باتباع إجراءات السلامة والوقاية من تفشي فيروس "كورونا".// انتهى //15:50ت م0117