المنامة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,307.58 بارتفاع قدره 22.59 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 592.85 بارتفاع قدره 9.91 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و443 ألفا و571 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 317 ألفا و86 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 54 صفقة.// انتهى //15:51ت م0119