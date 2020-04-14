حفر الباطن 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسأعلنت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن عن إطلاق مبادرة للتبرع بالدم تحت شعار " تبرع بلا تجمع " غدا الأربعاء، عبر حجز موعد للتبرع بالدم من خلال الاتصال على الرقم 0137310230 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، إذ سيصل الفرق الطبية لمنازل الراغبين بالتبرع بعد تحديد الموعد المناسب.وبينت "صحة حفر الباطن" أن المتبرعين سيخضعون إلى إشراف طبي خلال عملية التبرع من قبل كوادر طبية مؤهلة وسيارة مجهزة بالمعدات والمستلزمات، مشيرة إلى أن المبادرة تتيح فرصة التبرع بالدم في المنازل دون الحاجة للذهاب للمستشفيات أو بنوك الدم، وبما يتماشى مع أمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في البيت وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.وأكدت "صحة حفر الباطن" على تعزيز المبادرات الإنسانية وتثقيف المجتمع بضرورة المشاركة لدعم مخزون وحدات الدم لإنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم دون الحاجة للذهاب للمستشفيات أو بنوك الدم.// انتهى //15:51ت م0120