لندن 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسطغت أخبار وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة اليوم، وفي مقدمتها مخاوف من أن معدل الإصابات والوفيات داخل دور رعاية المسنيين ربما تجاوز نصف عدد سكانها.وأشارت إلى أن الوفيات المتعلقة بفيروس كورونا في مقاطعتي إنجلترا و ويلز رفعت معدل الوفيات الأسبوعي بأكثر من 40% عن المعدلات الطبيعية، فيما كانت نصف الوفيات داخل العاصمة لندن بسبب المرض.وعلى الصعيد الدولي نقلت الصحف تحذيرات الرئيس الروسي فلادمير بيوتن من أن بلاده ربما تواجه أزمة غير مسبوقة جراء استمرار ارتفاع عدد الإصابات، منوهاً بأن عملية السيطرة على انتشار المرض ربما تستدعي إجراءات معقدة وصعبة.وانتقدت صحف بريطانيا تخفيف إجراءات العزل الاجتماعي التي أعلنت عنها الحكومة الإيرانية مؤخراً، مشيرة إلى أن الخطوة من شأنها تعريض حياة ملايين الأشخاص للإصابة مرة أخرى وربما تأتي بنتائج أكثر ضرراً على الاقتصاد مما قد يحدث الآن.// انتهى //15:52ت م0121