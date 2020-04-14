بريدة 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، عبر الاتصال المرئي عن بعد ، مركز بنك الدم بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة بتبرع من قبل رجل الأعمال عبدالعزيز الدهش ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي , ومشاركة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم الدكتور مطلق بن دغيم الخمعلي ، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع.واطلع سموه عقب التدشين عن بعد على شرحٍ موجز لما يقدمه بنك الدم ، الذي جرى تطويره وتجهيزه بدعم من قبل رجل الأعمال عبدالعزيز الدهش بأحدث الأجهزة وبالتعاون مع جمعية أصدقاء بنوك الدم بالقصيم ، وذلك لاستيعاب عدد كبير من المتبرعين بالدم من الجنسين بشكل أكبر كون التبرع بالدم يشهد إقبالا من الجنسين خلال الفترة الماضية، حيث يشتمل بنك الدم على وحدة التبرع ، ووحدة فصل الصفائح الدموية أوتوماتيكيا التي تم تجهيزها من أجل تسهيل عملية التبرع بالدم.ونوه سمو أمير منطقة القصيم , بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - , على كل ما يخدم بنوك الدم في المملكة عامة وفي منطقة القصيم خاصة , مؤكداً على أن مثل هذه المشاريع الخيرية الخادمة للوطن والمواطن هي مدعاة للفخر والاعتزاز , مشيراً على أن مركز بنك الدم في مستشفى الولادة والأطفال سيكون رافداً قوياً لتزويد بنوك الدم بالمنطقة وتوفيرها للمرضى والمصابين عند الحاجة , متمنياً أن يسهم بتزويد المحافظات الأخرى بالدم.ونوه سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بوعي أبناء وبنات المنطقة بضرورة التبرع الدائم لبنوك الدم في المنطقة لخدمة المرضى والمصابين وتقديم المساعدة لهم وإنقاذ حياتهم بإذن الله ، وثمن سموه مبادرة رجل الاعمال عبدالعزيز الدهش في مركز بنك الدم , مبيناً أنه نموذج يحتذى به نحو مثل هذه الأعمال والجوانب الإنسانية الخادمة لأبناء الوطن , مقدماً شكره لكافة الزملاء في التجمع الصحي على جهودهم , سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذه البلاد سباقة لكل خير وأن يجعل المواطنين في هذه البلاد يداً عليا للبذل والعطاء.// انتهى //16:01ت م0122