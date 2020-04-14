تبوك 21 شعبان 1441 هـ الموافق 14 إبريل 2020 م واسوقعت جامعة تبوك عبر الدائرة التلفزيونية أمس، مذكرة شراكة للتدريب عن بعد مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، موجهة لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في كلتا الجهتين.وأوضح معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، أن توقيع الشراكة بين الجامعة وادارة التعليم بالمنطقة ثمرة التكامل والتنسيق بين الجهتين، ونتاجه منصة للتدريب الإلكتروني للاستفادة من عمليات التدريب عن بعد، بمفهومها الشامل، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعد وتفخر بشراكاتها مع جميع القطاعات الحكومية لأداء رسالتها والقيام بدورها في مختلف المجالات وبكل الاوقات.بدوره أكد مدير تعليم المنطقة إبراهيم العُمري أهمية نشر ثقافة التدريب عن بعد، وتوظيف التقنيات الحديثة لضمان ديمومية التطوير، حاثا منسوبي تعليم تبوك لاستثمار هذه الاتفاقية والحرص على تطوير مهاراتهم من خلال الالتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة عبر هذه المنصة.// انتهى //16:02ت م0123